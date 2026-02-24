Yumurta Alerjisi Fatal Olmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yumurta Alerjisi Fatal Olmuş

24.02.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da Remziye Horuz, yumurta alerjisi nedeniyle doğum günü pastası yedikten sonra hayatını kaybetti.

Haber: Barış KILIÇ

(AĞRI) - Adli Tıp Kurumu, Ağrı'da yumurta alerjisi olan Remziye Horuz'un doğum günü pastasını yedikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin raporunu mahkemeye gönderdi. Raporda, "kişinin ölümünün içinde yumurta bulunan pastanın tüketilmesine bağlı gelişen alerjik reaksiyon ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu" tespiti yapıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, alerjisi nedeniyle yumurtasız pasta siparişi verilmesine rağmen pastaneden alınan pastayı yedikten sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Remziye Horuz ile ilgili Adli Tıp Kurumu tamamlandı. Doğum gününde hayatını kaybeden Horuz'un ölüm nedeninin "pasta olduğu" kesinleşti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu, pastane sahibi ve çalışanı 3 sanığı yargılayan Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Raporda, otopsi sonucunda elde edilen bilgilere göre, genç kızın travmatik bir tesirle öldüğüne ya da zehirlendiğine ilişkin bulgu olmadığı belirtildi.

"Ölüm nedeni, içinde yumurta bulunan pastanın tüketilmesine bağlı gelişen alerjik reaksiyon..."

Kayıtlı bilgilere göre, Horuz'un yumurta alerjisi ve astım hastalığı olduğuna yer verilen raporda, genç kızda, 2 Aralık 2025 tarihinde pastaneden aldıkları pastayı yedikten sonra alerjik reaksiyon geliştiği belirtildi. Çağırılan 112 Acil Servisi ekiplerince yapılan muayenesine göre kızın solunum ve dolaşımın olmadığı bildirilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Dil kökünde ve uvulada ödem tespit edildiği, yeniden canlandırma işlemleri uygulanarak hastaneye götürüldüğü, yapılan müdahalelere cevap alındığı, yoğun bakım ünitesine yatırıldığı, klinik durumunda iyileşme olmadığı, 20 Aralık 2025 tarihinde hastanede öldüğü, otopsisinde ölümüne neden olabilecek travmatik değişim ve toksik madde bulunmadığı, iç organların incelenmesinde tespit edilen makroskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında; kişinin ölümünün, gıda alerjisi, içinde yumurta bulunan pastanın tüketilmesine bağlı gelişen alerjik reaksiyon ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

Arkadaşları yumurtasız pasta talep etmişti

Ağrı'da, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Remziye Horuz, doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra 1 Aralık 2025 rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede 21 Aralık 2025'te hayatını kaybetmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Horuz'un ölümüne ilişkin, biri pastane sahibi, ikisi çalışanı olmak üzere 3 sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan dava açmıştı.

Pastane sahibi ve 2 çalışan taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanıyor

İddianamede, pastane çalışanı sanıkların Horuz'un arkadaşlarının yumurtasız pasta talep etmelerine rağmen, pastanın içeriğine ilişkin yanlış bilgilendirmede bulundukları, pastane sahibinin ise mevzuat kapsamında gıda işletmecisi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği, personeline yeterli eğitimi vermediği, personelinin bilgi talebi üzerine doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapamadığı ifade edilmişti.

"Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta yargılanmasına başlanan sanıklar halen tutuklu bulunuyor."

Kaynak: ANKA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Doğum Günü, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurta Alerjisi Fatal Olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş alameti gibi hamle ABD, Lübnan’daki personellerini tahliye etti Savaş alameti gibi hamle! ABD, Lübnan'daki personellerini tahliye etti
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında
Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Dursun Özbek, ’’4 aydır görev yapmıyor’’ demişti O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı
Zelenskiy’ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok

18:10
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
17:45
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 18:27:07. #7.11#
SON DAKİKA: Yumurta Alerjisi Fatal Olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.