(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Kaldırım Mahallesi'nde, tarım arazilerinde yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, DSİ Bölge Müdürü Mehmet Arif Kaygusuz ile çalışma sahasını ziyaret ederek, yetkililerden yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgedeki üreticilerin yaşadığı sorunları değerlendiren Altıok, su baskınlarının tekrarlanmaması ve tarım arazilerinin korunması için gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkati çekti.

Kaldırım Mahallesi'nde tarımsal üretimi olumsuz etkileyen su baskınlarının giderilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Altıok, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasının öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Sürdürülen faaliyetlerin yanı sıra benzer sorunların yeniden yaşanmaması için planlanan önlemleri de değerlendiren Altıok, tarım arazilerinin korunmasının ve üreticilerin emeklerinin güvence altına alınmasının önemini vurguladı.

Vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Altıok, devletin tüm kurumları arasında güçlü bir koordinasyonun önemine işaret etti.

Altıok, Kaldırım Mahallesi'ndeki çalışmalardan dolayı DSİ Bölge Müdürü Mehmet Arif Kaygusuz'a ve sahada emek veren tüm ekiplere teşekkür ederek, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.