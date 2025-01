Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok: 'Her Sorunu Çözeceğiz'

Güncel

(ADANA)- Açık hava toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelen Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Bu faydalı toplantılarımızı her mahallemizde düzenli olarak gerçekleştirerek her vatandaşımıza ulaşacağız. Çözülmeyen sorun bırakmayacağız. Her sorunu çözeceğiz" dedi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, CHP Yumurtalık İlçe Başkanı Rüştü Soylu ile birlikte mahallelerde düzenlenen açık hava toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altıok, pazar esnafını da ziyaret ederek onların taleplerini dinledi. İlçede halk için çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Altıok, belediye hizmetleri dışında, olabildiğince hemşehrileriyle buluşup daha faydalı işler yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Altıok, "Hemşehrilerimizin talepleri bizim için son derece önem taşıyor. Eksik kaldığımız konuları, sorunları yerinde dinlemiş, görmüş oluyoruz. Bu faydalı toplantılarımızı her mahallemizde düzenli olarak gerçekleştirerek her vatandaşımıza ulaşacağız. Çözülmeyen sorun bırakmayacağız. Her sorunu çözeceğiz" diye konuştu.