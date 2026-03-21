Hürmüz Boğazı\'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü

21.03.2026 19:01
Büyük kısmı Avrupa ülkelerinden oluşan 22 ülke, ortak bir açıklama yayınlayarak Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için "uygun çabalara" katkıda bulunmayı taahhüt etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Orta Doğu bölgesinde tansiyonu yükselirken büyük bir kısmı Avrupa ülkeleri olmak üzere 22 ülkeden Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Japonya, Kanada, Güney Kore, Yeni Zelanda, Danimarka, Letonya, Slovenya, Estonya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Çekya, Romanya, Bahreyn, Litvanya ve Avustralya liderleri, ortak bir açıklama yayınlayarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması çabalarına katkıda bulunmak istediklerini duyurdu. Ortak açıklamada, "İran'ın Körfez'de silahsız ticari gemilere yönelik saldırılarını, petrol ve gaz tesisleri dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın İran güçleri tarafından fiilen kapatılmasını en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

İRAN'A "TEHDİTLERE DERHAL SON VER" ÇAĞRISI

Açıklamada, "Tırmanan çatışmadan derin endişe duyduğumuzu ifade ediyor, İran'a tehditlerine, mayın döşeme faaliyetlerine, insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik diğer tehditlerine derhal son verme çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Uluslararası deniz taşımacılığına yönelik müdahalelerin ve küresel enerji tedarik zincirlerinin aksamasının uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, "İran'ın eylemlerinin etkileri, özellikle en savunmasız kesimler başta olmak üzere dünyanın her yanındaki insanlar tarafından hissedilecektir" denildi.

Açıklamada, "Boğazdan güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hazırlık planlamasına katılan ülkelerin taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BAŞKA ADIMLAR DA ATACAĞIZ..."

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UAE) stratejik petrol rezevlerini koordineli bir şekilde piyasaya sürme kararına destek verilen açıklamada, "Enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için üretimi artırmak üzere belirli üretici ülkelerle çalışmak dahil olmak üzere başka adımlar da atacağız. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla en çok etkilenen ülkelere yardım sağlamak için çalışacağız. Deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi, tüm ülkelerin yararınadır. Tüm ülkeleri, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve uluslararası refah ile güvenliğin temel prensiplerini korumaya çağırıyoruz" denildi.

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Samsun’da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler "İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Şırnak’ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı Şırnak'ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak

18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:40
İran’dan ABD ve İsrail’e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
