Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok'tan Halkla Buluşma

(ADANA) - Hamzalı ve Gölovası mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok "Halkımızın yaşam kalitesini artırma hedefimizden sapmayacağız" dedi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Hamzalı ve Gölovası Mahallesi'ni ziyaret etti. Belediyenin yürüttüğü çalışmaları aktaran Altıok, halkın güvenliği, sağlığı ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gerek toplumun sesi olmak gerekse vatandaşlarla samimi bir iletişim kurmanın belediye hizmetlerinde sürdürülebilirliği de beraberinde getireceğini belirten Başkan Altıok "Halkımızın düşüncelerini paylaşması katılımcı bir belediye yönetimi anlayışını da destekleyecektir. Birlikte çözüm üretme sürecine katkı sunması adına hemşehrilerimizle buluşmaları çok önemsiyoruz" diye konuştu. Yumurtalık'ta her alanda her zaman bir adım daha öne çıkmak üzere planlama yaptıklarını dile getiren Başkan Altıok "Halkımızın yaşam kalitesini artırma hedefimizden sapmayacağız" dedi.