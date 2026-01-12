Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Sugözü Mahallesi'nde Devam Eden Çalışmaları İnceledi

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Sugözü Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.

Yumurtalık'ta, Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde sürdürülen temizlik, ilaçlama, çevre düzenlemesi ve ağaç budama çalışmaları devam ediyor. Sugözü Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Altıok, "Amacımız, Yumurtalık'ın her mahallesinde vatandaşlarımızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevrede hayat sürmesini sağlamak. Bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mahalle sakinlerimizin görüş ve önerilerini dinlemek, bizim için en büyük rehberdir" dedi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de halk sağlığını korumak için kararlı adımlar atıyor. Son olarak Demirtaş, Sugözü, Gölovası, Hamzalı, Zeytinbeli ve Haylazlı mahallelerinde bulunan bakkal, market ve kahvehanelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle son kullanma tarihi (SKT) kontrolü, hijyen standartları ve ruhsat uygunluğu incelendi.

Altıok, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önemlidir. Zabıta ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde gıda denetimleri aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın tüketiminde güvenilir ve sağlıklı ürünler yer alsın diye bu denetimlerimiz 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir. Yumurtalık Belediyesi, temizlikten çevre düzenlemesine, halk sağlığı denetimlerinden vatandaş odaklı iletişime kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla, ilçeyi daha modern, daha yaşanabilir ve daha güvenli bir kent haline getirme hedefini kararlılıkla sürdürmektedir. Yumurtalık Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi, hemşehrilerimizin görüş, öneri ve taleplerine açık olduğunu bir kez daha vurguluyor; daha güzel bir Yumurtalık için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz."