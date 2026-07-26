Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok: “Tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz”

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla altyapıdan çevre temizliğine, gıda denetimlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar birçok alanda hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yumurtalık'ı daha çağdaş, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Altıok, vatandaşların ihtiyaçlarını önceleyen belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, kamu kurumlarıyla kurulan güçlü iş birliğinin ilçeye önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

DEMİRTAŞ YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Altıok, Yumurtalık ilçe merkezi ile Demirtaş Mahallesi arasındaki yolun asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çalışmaların Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirten Altıok, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Altıok, "Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi adına önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyoruz. Destek ve katkılarından dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Güngör Geçer'e ve Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum. Yumurtalık için iş birliğiyle çalışmaya, birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TEMİZ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR YUMURTALIK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalar kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi ile Yumurtalık Belediyesi ekiplerinin koordinasyonuyla Kaldırım Mahallesi Bulvarı'nda kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Cadde ve bulvarlarda çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım faaliyetlerinin belirli bir program dahilinde sürdürüldüğünü belirten Altıok, "Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Yumurtalık hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ortak hizmet anlayışıyla ilçemizin her noktasına dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

MARKETLERDE GIDA DENETİMLERİ SIKI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise ilgili gıda denetim görevlileriyle koordineli şekilde ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket bilgileri, fiyat uygunluğu, muhafaza koşulları ve hijyen kuralları titizlikle incelenirken, kurallara aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemler uygulandı.

Altıok, "Hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamını sürdürmek öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KURUMLAR EL ELE

Altıok, ayrıca Kaymakam Yakup Papaker başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı'na katılarak ilçede yürütülecek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda madde, tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülecek faaliyetler ele alınırken, özellikle gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları ile sportif ve sosyal etkinliklerin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Altıok, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitimden spora, kültürden sosyal faaliyetlere kadar her alanda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Kurumlarımızla iş birliği içerisinde daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha güçlü bir Yumurtalık için çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.