Yumurtalık Belediyesi Ekiplerinden, Aşırı Yağış Sonrası Taşkın Riskine Karşı Müdahale

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, aşırı yağış sonrası vatandaşların olumsuzluk yaşamaması ve taşkınların oluşmaması için Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sahada çalışmalarını sürdürdü.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, bölgede etkili olan aşırı yağış sonrası oluşabilecek taşkın riskine karşı ekiplerin hızla harekete geçtiğini belirterek, Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Altıok, Kaldırım Mahallesi'nde ırmak taşkını ve sel baskını ihtimaline karşı saha çalışmalarının yürütüldüğünü, suyun yönlendirilmesinin sağlandığını ve riskli bölgelerde güvenlik tedbirleri uygulandığını, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Belediye hizmetlerinin yalnızca altyapıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Altıok, vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen alanlarda da titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Fırınlara sıkı denetim

Öte yandan Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde ruhsat, hijyen koşulları, ürün gramajı ve son kullanma tarihlerinin titizlikle incelendiğini kaydeden Başkan Altıok, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için bu denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.

Altıok, ayrıca Yumurtalık Kaymakamı Yakup Papaker ile Turizm Haftası kapsamında Güney Yıldızı Kordon'da kurulan Çanakkale Gezici Müze Sergisi'ni ziyaret etti. Tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Altıok, bu tür etkinliklerin toplumda birlik, beraberlik ve tarih bilincini güçlendirdiğini belirtti.