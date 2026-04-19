Yumurtalık Belediyesi Ekiplerinden, Aşırı Yağış Sonrası Taşkın Riskine Karşı Müdahale - Son Dakika
Yumurtalık Belediyesi Ekiplerinden, Aşırı Yağış Sonrası Taşkın Riskine Karşı Müdahale

19.04.2026 12:45  Güncelleme: 13:23
Yumurtalık Belediyesi, aşırı yağışların ardından vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte taşkın riski alanlarında çalışmalar yaptı. Ekipler, suyun yönlendirilmesi ve güvenlik tedbirleri uygulayarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik önlemleri sürdürdü.

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, aşırı yağış sonrası vatandaşların olumsuzluk yaşamaması ve taşkınların oluşmaması için Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sahada çalışmalarını sürdürdü.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, bölgede etkili olan aşırı yağış sonrası oluşabilecek taşkın riskine karşı ekiplerin hızla harekete geçtiğini belirterek, Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Altıok, Kaldırım Mahallesi'nde ırmak taşkını ve sel baskını ihtimaline karşı saha çalışmalarının yürütüldüğünü, suyun yönlendirilmesinin sağlandığını ve riskli bölgelerde güvenlik tedbirleri uygulandığını, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Belediye hizmetlerinin yalnızca altyapıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Altıok, vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen alanlarda da titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Fırınlara sıkı denetim

Öte yandan Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde ruhsat, hijyen koşulları, ürün gramajı ve son kullanma tarihlerinin titizlikle incelendiğini kaydeden Başkan Altıok, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için bu denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.

Altıok, ayrıca Yumurtalık Kaymakamı Yakup Papaker ile Turizm Haftası kapsamında Güney Yıldızı Kordon'da kurulan Çanakkale Gezici Müze Sergisi'ni ziyaret etti. Tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Altıok, bu tür etkinliklerin toplumda birlik, beraberlik ve tarih bilincini güçlendirdiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yumurtalık Belediyesi Ekiplerinden, Aşırı Yağış Sonrası Taşkın Riskine Karşı Müdahale - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 13:23:26.
SON DAKİKA: Yumurtalık Belediyesi Ekiplerinden, Aşırı Yağış Sonrası Taşkın Riskine Karşı Müdahale - Son Dakika
