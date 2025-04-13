Yumurtalık'ta Belediye Başkanı Erdinç Altıok'tan Hizmet Dönemi - Son Dakika
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Yumurtalık'ta Belediye Başkanı Erdinç Altıok'tan Hizmet Dönemi

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla halk için hizmet dönemine başladıklarını duyurdu. İlçede temizlik, denetim ve halkla etkileşim çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

13.04.2025 11:59  Güncelleme: 12:58
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(ADANA) - Yumurtalık Belediye Belediye Başkanı Erdinç Altıok "Şeffaf ve adil bir yönetim anlayışımızla halk için hizmet dönemini başlattık. Bundan sonraki süreçte de hizmet çeşitliliğimizle Yumurtalık'ı güneyin yıldızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçenin her bölgesinde, her alanda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını bildirdi. Bayram süresince tüm mahalleleri ziyaret eden, vatandaşlarla dertleşen, sohbet eden Başkan Altıok, bayramın hemen ardından tüm ekipleriyle belediye hizmetlerini aksaksız sürdürdüklerini vurguladı.

Yumurtalık'ta vatandaşlarla ve esnaflarla birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir yaşam sürülmesi için emek harcadıklarını dile getiren Başkan Altıok, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların sağlıklı, temiz ve güvenilir gıdaya erişimi için denetlemelere devam ettiğini, temizlik ekiplerinin de ilçede köşe bucak çalışma yaptığını kaydetti.

İlçedeki zincir marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat, son kullanma tarihi ve etiket denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Altıok, parkların, sahillerin, sokak ve caddelerin temizlik ekipleri tarafından detaylı bir şekilde temizlendiğine dikkat çekti.

Yumurtalık'ta ayrıca el ele verip sahilleri de temizlediklerine vurgu yapan, ilçenin yaz aylarına hazırlandığını belirten Altıok, " Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle harika bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Denizimize, doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistleri yaz aylarında Yumurtalık'a beklediklerini, ilçe halkının en güzel misafirperverlik örneği sunacağını söyleyen Başkan Altıok, "Yumurtalık'ta bir şey değişti, çok şey değişti. Şeffaf ve adil bir yönetim anlayışımızla halk için hizmet dönemini başlattık. Bundan sonraki süreçte de hizmet çeşitliliğimizle Yumurtalık'ı güneyin yıldızı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yumurtalık'ta Belediye Başkanı Erdinç Altıok'tan Hizmet Dönemi - Son Dakika

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