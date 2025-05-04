Yumurtalık'ta Fırın ve Okul Kantinlerinde Denetim Yapıldı

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede bulunan fırın ve okul kantinlerinde denetim yapıldığını bildirdi. Fırınlarda gramaj ve hijyen kontrolü yapıldığını belirten Altıok, kantinlerde öğrenci sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasının önlediğini dile getirdi.

Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini düzenli şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediye ekiplerinin ilçede hizmet veren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj kontrollerini yaptığını bildirdi.

Denetimlerin fırınlarla sınırlı kalmadığını kaydeden Altıok, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını da önlediğini belirtti. Bu kapsamda ilçede bulunan bütün okul kantinlerini denetlediklerini ifade eden Altıok, gerekli denetimlerle birlikte uyarıların da yapıldığını dile getirdi.

Yumurtalık'ta hijyeni, temizliği, sağlığı ön planda tutma gayretlerinden ödün vermeyeceklerini belirten Başkan Altıok, kapsamlı ve düzenli denetimlerin devam edeceğini vurguladı.