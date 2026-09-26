Yunan basınına göre Rodos'ta 1300'ü aşkın vakaya karşın salgının kaynağı bulunamadı

Yunan basınına göre Rodos'ta 1300'ü aşkın vakaya karşın salgının kaynağı bulunamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunan basınına göre Rodos'ta gastroenterit salgını yaşanıyor ve her gün onlarca hasta Rodos Devlet Hastanesi'ne başvuruyor. Hastanede 13 Ağustos-21 Eylül'de 1300'ü aşkın vaka tespit edildi, kaynak, şebeke suyu ve hasta örneklerindeki incelemelere rağmen bulunamadı.
Yunanistan'ın turizm merkezlerinden Rodos Adası'nda gastroenterit salgını olduğu belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, her gün onlarca hasta gastroenterit semptomlarıyla Rodos Devlet Hastanesi'ne başvuruyor.
Hastanede 13 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde 1300'ün üzerinde gastroenterit vakası tespit edildi.
Salgının kaynağı ise şebeke sularında ve hastalardan alınan örneklerde yapılan incelemelere rağmen henüz tespit edilemedi.
Kaynak: AA
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