ATİNA, 14 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'daki parlamentonun önünde traktörleriyle protesto düzenleyen Yunan çiftçiler, 13 Şubat 2026.
Yunanistan'ın dört bir yanından gelen çiftçiler cuma günü başkent Atina'da düzenlenen protesto kapsamında traktör ve tarım makineleriyle Syntagma Meydanı'nda toplandı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Yunan Çiftçiler Atina'da Protesto Düzenledi - Son Dakika
