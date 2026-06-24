Yunan Turist Otelinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yunan turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki bir otelde tatil yapan Pavlov Skylıtzıs'ın (70), odasına gelen temizlik görevlisine tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Odaya giren ekipler, turistin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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