ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 37 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 28 Ocak'ta saat 08.30'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'KB-20' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki toplam 37 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 37 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika