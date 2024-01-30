Yunan yargısı, sığınmacılara destek amacıyla Midilli Adası'nda faaliyet gösteren "ERCI" isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) casuslukla ve suç örgütü kurmakla suçlanan 16 üyesinin, casusluk suçlamasından beraatine karar verdi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Midilli Üç Üyeli Temyiz Mahkemesi, Yunanistan'ın Ege'den yoğun düzensiz göç aldığı dönemde Midilli sahilinde görev yapan "ERCI" isimli STK'nin 16 üyesine, 2018'de isnat edilen casusluk ve suç örgütü kurma suçlamalarını değerlendirdi.
Mahkeme bugün aldığı kararla, casusluk suçlamasını kanıtlayacak herhangi bir delile rastlanmadığına hükmetti.
Suç örgütü kurma suçlamasının ise daha sonra karara bağlanması bekleniyor.
Suçlamalar neticesinde 3,5 ay gözaltında tutulup kefaletle serbest bırakılan ERCI'nin eski yöneticilerinden Nasos Karakiços, kararın ardından yaptığı açıklamada "Hem biz masumuz hem de adalardan geçerek bizimle birlikte insanların hayatlarını kurtaran binlerce gönüllü, masum." dedi.
Dava 2018'de açılmıştı
Yunanistan'da 2015 ve 2016'da başta Suriyeliler olmak üzere yüz binlerce sığınmacının zorlu şartlarda akın ettiği Midilli Adası'nda ERCI adlı STK'de gönüllü olarak çalışan çok sayıda kişi hakkında 2018'de casusluk ve suç örgütü kurmak suçlamalarından dava açılmıştı.
Suçlamaların yöneltildiği kişilerden biri de küresel internet televizyon ağı Netflix'te yayınlanan "The Swimmers (Yüzücüler)" filmine konu olan Suriyeli mülteci Sarah Mardini olmuştu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), gönüllülerin yargılandığı davadaki suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.
Mardini'nin de aralarında bulunduğu 24 gönüllü hakkındaki "casusluk, sahtecilik ve radyo frekanslarını yasa dışı dinleme" suçlamaları, Ocak 2023'te geri çekilmişti.
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Son Dakika › Güncel › Yunan Yargısı, Sığınmacıları Destekleyen STK'nın Üyelerini Casusluk Suçlamasından Beraat Ettirdi - Son Dakika
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