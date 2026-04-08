Yunanistan 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Getiriyor

08.04.2026 15:28
Yunanistan, 2027'den itibaren 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayacak.

Yunanistan'ın, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını 1 Ocak 2027 itibarıyla yasaklayacağı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya hesabından çocuklara seslendi.

Miçotakis, son yıllarda ebeveyn ve uzmanlarla yaptığı görüşmelerde, çocukların stresli olduğu, uyuma zorluğu çektiği, sürekli cep telefonlarına baktığı bilgisinin kendisine aktarıldığını belirterek, çocukların da uzun süre ekrana bakmak nedeniyle beyinlerinin yorulduğunu söyledi.

Bu nedenle zor bir karar alacaklarını vurgulayan Miçotakis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Miçotakis, ilgili yasal düzenlemenin 2026 yazında hazırlanacağını ve 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulamaya geçeceğini kaydetti.

Ardından Yunanistan Dijital Yönetişim ve Yapay Zeka Bakanı Dimitris Papastergiu, Sağlık Bakanı Adonis Yeorgiadis ve Devlet Bakanı Akis Skerços, ülkede 1 Ocak 2027'den itibaren uygulamaya geçecek düzenlemenin ayrıntılarını aktaran basın toplantısı düzenledi.

Skerços, çocukların sosyal medyayı kontrolsüz kullanımının bağımlılık yaratabileceğine dikkati çekerek, bu konuda kısıtlama getirmenin şart olduğunu ifade etti.

Yeorgiadis de dijital bağımlılıkların beyin ve sinir sistemi üzerinde ciddi olumsuz etkiye sahip olduğunu vurgulayarak, obezite, görme bozuklukları, uyku düzensizlikleri ve yorgunluk gibi bedensel etkilerin yanı sıra dikkat dağınıklığı, hatırlama güçlüğü, öz güven eksikliği, yalnızlaşma, stres, depresyon gibi ruh sağlığına ilişkin zararları da olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, küçük yaşlarda sosyal medya kullanımının sosyal becerileri de olumsuz etkilediğini belirten Yeorgiadis, bunun toplum içerisinde iletişim güçlüğü, dijital şantaj, zorbalık ve nefret söylemleri gibi sorunlara yol açabileceğini anlattı.

Papastergiu ise yaş teyidi için Avrupa Birliğinin (AB) oluşturduğu mekanizmanın kullanılacağını açıkladı.

Kaynak: AA

