Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi Edirne İpsala\'da tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışması sırasında İpsala ilçesi yakınlarında, 1'inci derece askeri yasak bölgede şüpheli bir grup gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ şüphelileri A.Ç., M.E. ve E.K. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından İpsala'da adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.