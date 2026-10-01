Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ekimin ilk 15 günü dizel desteğini 15 sente çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ekimin ilk 15 günü dizel desteğini 15 sente çıkaracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ekimin ilk 15 günü dizel desteğini 15 sente çıkaracak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Miçotakis, dizel desteğini ekimin ilk 15 günü litre başına 10 sentten 15 sente çıkaracağını açıkladı. Rafineri indirimleriyle toplam indirim 20 sente ulaşacak; indirim, akaryakıt ve işletme maliyetlerinin haneler ve işletmeler üzerindeki baskısını hafifletmeyi amaçlıyor.

ATİNA, 1 Ekim (Xinhua) -- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, artan akaryakıt ve işletme maliyetlerinin haneler ve işletmeler üzerinde oluşturduğu baskıyı hafifletmeyi amaçlayan yeni bir tedbir paketi açıkladı.

Miçotakis çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısında, hükümetin ekim ayının ilk 15 günü boyunca dizel yakıta sağlanan desteği litre başına 10 sentten 15 sente çıkaracağını söyledi. Rafinerilerin sunduğu indirimlerle birlikte toplam indirim litre başına 20 sente ulaşacak.

Başbakan, "Küresel krizin üstüne bir de ulusal kriz yaşamamıza gerek yok" diyerek, önlemlerin son gelişmelere göre her 15 günde bir gözden geçirileceğini belirtti.

Miçotakis ayrıca hükümetin ısınma yakıtı fiyatlarını, geçen kış sezonunun sonunda litre başına 1,75 euro (1,99 ABD doları) olan seviyenin altında tutmaya çalışacağını belirtti. Ayrıntıların, ısınma yakıtı satışlarının başlamasının planlandığı 15 Ekim'den önce açıklanması bekleniyor.

Yunan gazetesi Ta Nea'ya göre, 29 Eylül'de 95 oktan kurşunsuz benzinin ülke genelindeki ortalama fiyatı litre başına 2,207 euro (2,50 ABD doları), motorinin ortalama fiyatı ise litre başına 2,214 euro (2,51 ABD doları) seviyesindeydi. 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlattığı 28 Şubat 2026'dan bu yana yaklaşık yüzde 26, motorinin fiyatı ise yaklaşık yüzde 42 arttı.

Kaynak: Xinhua
YunanistanEkonomiGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Adriana Lima’nın eski halinden eser yok Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
11:20
TSK’nın hava filosu büyüyor 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 11:33:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ekimin ilk 15 günü dizel desteğini 15 sente çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei