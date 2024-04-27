Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı: Yunanistan Batı Trakya Türk toplumunun eğitim özerkliğini yok sayıyor - Son Dakika
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı: Yunanistan Batı Trakya Türk toplumunun eğitim özerkliğini yok sayıyor

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı: Yunanistan Batı Trakya Türk toplumunun eğitim özerkliğini yok sayıyor

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk toplumunun Lozan Antlaşması ile teminat altına alınan eğitim özerkliğini yok saydığını belirtti. Habipoğlu, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Eğitim Müdür Yardımcısı Meri Kosmidu'nun Türk azınlık eğitimiyle ilgili makalesindeki iddialara tepki gösterdi.

27.04.2024 15:31
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk toplumunun Lozan Antlaşması ile teminat altına alınan eğitim özerkliğini yok saydığını belirtti.

Habipoğlu, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Eğitim Müdür Yardımcısı Meri Kosmidu'nun Türk azınlık eğitimiyle ilgili makalesindeki iddialara tepki gösterdi.

Habipoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk toplumunun Lozan Antlaşması ile teminat altına alınan eğitim özerkliğini yok saydığını, tek taraflı yasa ve genelgelerle eğitim özerkliğinin gasbedildiğini bildirdi.

Kosmidu'nun makalesinde Türk toplumunun kurum ve kuruluşlarının eğitimle ilgili taleplerine hiçbir şekilde yer verilmediğini kaydeden Habipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim özerkliğimizin gasbedildiği ve okullarımızın devletin kontrolüne geçtiği 1977 yılından beri köylerimizdeki ilkokullarımızda öğrenci sayısı sürekli düşmekte. Bundan başka nüfusun çoğunluğunu oluşturduğumuz Rodop ilinde ve nüfusun yaklaşık yarısını oluşturduğumuz İskeçe ilinde tek bir Türk anaokulu bulunmuyor."

Habipoğlu, Batı Trakya'da 2003 yılında 226 Türk ilkokulunun bulunduğunu ve bu sayının şu anda 90'a düştüğünü bildirdi.

Kosmidu, makalesinde azınlıkların eğitimde birçok ayrıcalığa sahip olduğunu, Yunanistan'ın Lozan Antlaşması ve eğitim protokollerine uygun hareket ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Yunanistan, Makedonya, Politika, Güncel, Son Dakika

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