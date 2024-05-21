Yunanistan, Çin yapımı elektrikli otobüsleri hizmete alıyor - Son Dakika
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Yunanistan, Çin yapımı elektrikli otobüsleri hizmete alıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Çin yapımı elektrikli otobüslerin ülkenin kuzeyindeki Selanik'te hizmete girmesini memnuniyetle karşıladı. İlk partideki 46 elektrikli otobüs Atina ve Selanik'teki otobüs filosuna katılacak ve çevre dostu özellikleriyle eski filonun yerini alacak.

21.05.2024 11:00
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ATİNA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Çin yapımı elektrikli otobüslerin ilk partisinin ülkenin kuzeyindeki liman kenti Selanik'in sokaklarında hizmet vermeye başlamasını memnuniyetle karşıladı.

Pazartesi günü otobüs filosunu denetledikten sonra basın açıklaması yapan Miçotakis, "Otobüslerin gelişi, zor günleri geride bırakan yeni bir Yunanistan'ın doğuşuna işaret ediyor" dedi.

Çinli otobüs üreticisi Yutong tarafından üretilen ilk partideki 46 elektrikli otobüs Cumartesi günü Atina'da sefere başlarken, Pazartesi günü Selanik'te 17 otobüs hizmete girdi.

Satın alma anlaşması kapsamında, Haziran ayı sonuna kadar toplam 250 elektrikli otobüs Atina ve Selanik'teki otobüs filosuna katılacak.

Çevre dostu, son derece sessiz, engelli yolcular için rampalar ve cep telefonları için şarj portları ile donatılan elektrikli otobüsler kademeli olarak mevcut eski filonun bir kısmının yerini alacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yunanistan, Çin yapımı elektrikli otobüsleri hizmete alıyor - Son Dakika

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