Yunanistan'da 12 Bin Dönüm Orman Yandı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda 22 Temmuz'da çıkan orman yangınında yaklaşık 12 bin dönüm çam ormanının yandığı bildirildi.

Ülkenin "in.gr1" haber portalına konuşan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Yunanistan yetkilisi Nikos Yeorgiadis, Mora Yarımadası'nda Korinthias iline bağlı Feneo bölgesindeki yangını "Bu yaz yaşanan en yıkıcı yangın" olarak tanımladı.

Bakir çam ormanının yandığını belirten Yeorgiadis, bu yangının ülke doğası için önemli bir kayıp olduğunu belirtti.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin uydu ölçümlerine dayandırdığı verilerine göre, bölgede yaklaşık 12 bin dönümlük bakir çam ormanı kül oldu.

Yangın, 25 ev ve bölgedeki tarım alanlarında zarara yol açtı.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, ülkede hafta boyunca devam eden çöl sıcakları nedeniyle, yangın riskinin yüksek olduğunu kaydederek, yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınılmasını istedi.

Mora Yarımadası'nda Korinthias iline bağlı Feneo bölgesindeki ormanlık alanda 22 Temmuz'da yangın çıkmış, tarım alanlarının da zarar gördüğü yangında birçok köy tedbiren tahliye edilmişti.