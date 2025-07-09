Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 70 kilometre uzaktaki Tanagra'da bulunan askeri tesisin fotoğrafını çeken 4 Çinlinin tutuklandığı kaydedildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, 47 yaşında bir çift, onların 15 yaşındaki oğlu ve 53 yaşlarındaki arkadaşlarının Tanagra'daki askeri tesisin fotoğrafını çektiği tespit edildi.
Bunun üzerine 4 Çinli, hava kuvvetleri personelince durduruldu ve polis çağrıldı. Götürüldükleri polis merkezinde Çinlilerin cep telefonlarında askeri savaş uçaklarına ilişkin fotoğraflar bulundu. Bu nedenle önce gözaltına alınan 4 Çinli daha sonra tutuklandı.
Casusluk şüphesiyle tutuklanan Çinliler ise sadece turist olduklarını savundu.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da 4 Çinli Casus Şüphesiyle Tutuklandı - Son Dakika
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