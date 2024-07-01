Yunanistan'da 52 Orman Yangınından 44'ü Kontrol Altına Alındı

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Yunanistan'da son 24 saatte 52 noktada çıkan orman yangınlarından 44'ünün kontrol altına alındığı, diğerleriyle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Valisi Vathrokoyannis'in yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelindeki 52 ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 44'ü kontrol altına alındı, 8 noktadaki yangınlarla mücadele ise sürüyor.

İstanköy (Kos) ve Sakız (Hios) adalarındaki yangınların kontrol altına alınmasında zorluk yaşandığı için Atina'dan takviye ekipler gönderildi.

Midilli Adası'ndaki yangın için de takviye ekiplerin gönderilmesine karar verildi.

Girit Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin tedbiren tahliyesi istendi.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Serifos Adası'nda cumartesi çıkan orman yangınında Ada'daki Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e ait alanların dörtte biri kül oldu.