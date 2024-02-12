Yunanistan'da Adliye Sarayı'na Patlayıcı Madde İçeren Zarf Gönderildi - Son Dakika
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Yunanistan'da Adliye Sarayı'na Patlayıcı Madde İçeren Zarf Gönderildi

Yunanistan\'da Adliye Sarayı\'na Patlayıcı Madde İçeren Zarf Gönderildi

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Adliye Sarayı'na gönderilen zarf, içinde patlayıcı madde bulunduğu tespit edilince bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Zarfın hakimlerin bulunduğu odaya gönderildiği belirtilirken, zarfın içinde öldürücü miktarda patlayıcı bulunduğu ve polisin olayla ilgili araştırma başlattığı ifade edildi.

12.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:02
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Yunanistan'ın Selanik kentindeki Adliye Sarayı'na gönderilen, içinde patlayıcı madde bulunan zarf, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.

Yunan basınındaki haberlerde, zarfın hakimlerin bulunduğu odaya gönderildiği belirtildi.

Haberlerde, içinde öldürücü miktarda patlayıcı bulunan zarfın, bomba imha uzmanları tarafından imha edildiği kaydedildi.

Zarfın açılmasıyla patlayacak biçimde hazırlandığı aktarılan haberlerde, polisin olayla ilgili araştırma başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA

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