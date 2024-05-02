Yunanistan'da aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisi lideri şartlı tahliye edilecek - Son Dakika
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Yunanistan'da aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisi lideri şartlı tahliye edilecek

Yunanistan\'da aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisi lideri şartlı tahliye edilecek

Yunanistan'da Altın Şafak Partisi eski genel başkanı Nikos Mihaloliakos'un sağlık nedenleriyle şartlı tahliye edileceği bildirildi. Mihaloliakos, suç örgütü yönetmek suçundan hüküm giymişti. Karar, Altın Şafak kurbanlarının aileleri ve ana muhalefet partisi SYRIZA tarafından eleştirildi.

02.05.2024 20:17
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Yunanistan'da aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisinin eski genel başkanı Nikos Mihaloliakos'un şartlı tahliye edileceği bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Lamia yargı konseyi, "suç örgütü yönetmek"ten Domokos Cezaevi'nde hükümlü bulunan Mihaloliakos ile ilgili karar açıkladı.

Karara göre, Mihaloliakos sağlık nedenleriyle 13 yıllık hapis cezasını tamamlamadan şartlı tahliye olabilecek.

Mihaloliakos, Mart 2022'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra önce yoğun bakımda tedavi edilmiş, daha sonra özel bir tedavi merkezine alınmıştı.

Öte yandan, Mihaloliakos'a "suç örgütü yönetmek"ten verilen hapis cezasının Nisan 2032'ye kadar sürmesi öngörülüyordu.

Tepkiler

Altın Şafak'ın bir üyesi tarafından 2013'te öldürülen Pavlos Fissas'ın ailesinin avukatları yaptıkları ortak açıklamada, bu kararı Altın Şafak kurbanlarına hakaret olarak nitelendirdi.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) da yaptığı açıklamada, Mihaloliakos'un erken tahliyesinin kabul edilebilir olmadığı belirtilerek ve bu kararın tekrar değerlendirilmesini istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisi lideri şartlı tahliye edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisi lideri şartlı tahliye edilecek - Son Dakika
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