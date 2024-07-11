Yunanistan'da Azınlık Okullarının Hatim Etkinliklerine Engelleme

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İskeçe Yeni Sol Partisi Milletvekili Hüseyin Zeybek, azınlık okullarının bahçelerinin Batı Trakya Türkleri tarafından düzenlenen hatim etkinliklerinde kullanılmasının engellenmesi ile ilgili Yunanistan Eğitim Bakanlığına soru önergesi sundu.

Zeybek'in konuya ilişkin soru önergesinde, İskeçe İlköğretim Eğitim Müdürünün mayıs ve temmuz aylarında İskeçe'nin Şahin ve Mustafçova köylerinde düzenlenen hatim merasimlerinde azınlık okullarının bahçelerinin kullanılmasına izin vermediği hatırlatıldı.

Azınlık eğitiminin Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma ve protokollerle belirlenen bir statüye sahip olduğu aktarılan önergede, okul mülkünün kontrol ve yönetiminin ise seçilmiş encümen heyetlerine ait olduğu vurgulandı.

Daha önce okul bahçelerinin bu tür etkinliklerde kullanıldığına işaret eden Zeybek, Eğitim Bakanlığına, "Söz konusu etkinliklerin okul avlusunda gerçekleşmesini yasaklama kararının gerekçesi nedir? Öğrencilerin, bölge sakinlerinin ve katılımcıların bu alanı kullanmasına neden izin verilmedi? Bu kararın dayanağı nedir?" şeklinde sorular yöneltti.