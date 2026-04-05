Yunanistan'da Dinleme Krizi Büyüyor

Yunanistan'da muhalefet partileri, yasa dışı dinleme yazılımı "Predator" ile bağlantılı olduğu belirtilen Intellexa şirketine, devlet ve Avrupa Birliği (AB) fonlarından finansman sağlandığı iddiaları üzerine, hükümete tepki gösterdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, söz konusu şirketin dinleme skandalı ortaya çıkmadan yaklaşık bir yıl önce devlet destekli bir program kapsamında finansman sürecine dahil edildiği öne sürüldü.

Muhalefet partileri, özellikle SYRIZA ve PASOK tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu iddiaların, hükümetin daha önce dile getirdiği "özel girişim" savunmasıyla çeliştiğini savundu.

SYRIZA, açıklamasında söz konusu finansman sürecinin kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirterek, "Predator nasıl satın alındı?" sorusunu gündeme taşıdı.

PASOK ise hükümetin iddialar karşısında sessiz kaldığını belirterek, ilgili kamu kurumları ile şirket arasındaki olası ilişkilerin açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Haberde, söz konusu finansman sürecinin, Yunanistan'daki güvenlik kurumlarına bağlı birimler üzerinden yürütülmüş olabileceğine dair iddialara da yer verildi.

Yunanistan'da dinleme skandalı, 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "Predator" tespit edildikten sonra gündeme gelmişti.

İçlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve dönemin Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.