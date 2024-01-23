Yunanistan\'da Doğum Yardımı Tartışması

Yunanistan'da, azalan nüfusa karşı tedbir amacıyla verilen doğum yardımına hükümetin yaptığı artışı az bulan muhalefet, hayat pahalılığı ve nüfus sorununa köklü çözümler üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, nüfusu 2021'de 10 yıl öncesine göre yüzde 3,1 azalan ülkede, çocuk yardımına (doğum yardımı) yapılan artış muhalefet tarafından yetersiz bulunarak eleştirildi.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) yapılan açıklamada, bebek maması fiyatları ve çocuklu ailelerin artan yaşam maliyetlerine dikkat çekilerek, hükümetin yaptığı artış için, "Günlük yaşamın zorluklarını ve nüfus sorununu çözmüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Nüfus sorunu toplumun ve ülkenin temelinde bir bomba niteliğindedir." denildi.

Muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) ise hükümeti, nüfus sorunuyla mücadele konusunda etkisiz ve temelsiz politikalar uygulamakla eleştirdi.

PASOK'tan yapılan açıklamada, kısa vadeli çözüm arayışı yerine, çocuklu ailelere yönelik vergi indirimi ve çalışan annelerin desteklenmesini sağlayan politikalara ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Muhalefetteki Yunanistan Komünist Partisi de (KKE) yükselen maliyetler nedeniyle hükümetin yaptığı artışı "okyanusta bir damla olarak" değerlendirdi.

Yunanistan'da yeni doğan her çocuk için devlet tarafından verilen 2 bin avroluk çocuk yardımı, hükümet tarafından revize edildi.

Hükümet, ülkede 1 Ocak 2023'ten sonra çiftlerin doğan ilk çocuğu için 2 bin 400, ikinci çocuk için 2 bin 700, 3. çocuk için 3 bin avro ve sonrasında doğan her çocuk için 3 bin 500 avro yardım yapılacağını duyurmuştu.

ELSTAT'ın 2021'deki nüfus sayımı sonuçlarına göre, nüfusu 10 milyon 482 bin 487 olan Yunanistan'da, azalan ve yaşlanan nüfus, sosyal güvenlik sisteminin geleceği için sorun teşkil ediyor.