Yunanistan'da Doktorlar Ruh Sağlığı Yasasına Karşı Grev Başlattı - Son Dakika
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Yunanistan'da Doktorlar Ruh Sağlığı Yasasına Karşı Grev Başlattı

Yunanistan'da hastanelerde çalışan doktorlar, ruh sağlığı yasasına karşı tepki göstermek amacıyla 24 saatlik grev başlattı. Yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele alanında olumsuz etkilerin olacağı ve mevcut sistemin daha da kötüleşeceği belirtiliyor.

29.07.2024 18:47
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Yunanistan'da, ülke genelinde hastanelerde çalışan doktorlar, parlamentoda oylamaya sunulan ruh sağlığı yasasına karşı 24 saatlik grev başlattı.

Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENG?) ve Atina-Pire Hastane Doktorları Birliğinin (EINAP) çağrısıyla doktorlar, ruh sağlığı alanında değişiklik öngören yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla 24 saatlik greve gitti.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen doktorlar ve bağımlılıkla mücadele kuruluşları çalışanları, hükümeti protesto etti.

Göstericiler, yasa tasarısının kabul edilmesinin, ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele alanında yıkıcı etkiler yaratacağını ve bu alanlardaki mevcut sistemin daha da kötüleşmesine neden olacağını ileri sürüyor.

Yeni yasa tasarısı, Atina'da devlete ait iki hastanenin kapatılmasını, ücretsiz tedavi programlarının sonlandırılmasını ve doktorların farklı kurumlara veya şehirlere kaydırılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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