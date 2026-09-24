Yunanistan'da EODY 18-24 Eylül'de 26 yeni Batı Nil virüsü vakası ve 3 ölüm bildirdi

Yunanistan'da bir haftada 26 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 18-24 Eylül'de 26 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Böylelikle, 2026'nın başından 24 Eylül'e kadar ülkede görülen vaka sayısı 396'ya yükseldi.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bir haftada 3 artarak 36'ya çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 61-92 yaş aralığında olduğu belirlendi.