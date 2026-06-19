Yunanistan'da Göçmen Faciasının 3. Yıl Dönümü Eylemi - Son Dakika
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Yunanistan'da Göçmen Faciasının 3. Yıl Dönümü Eylemi

19.06.2026 22:47
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Atina'da düzenlenen eylemde, 2023'teki Navarin faciasında hayatını kaybedenler anıldı.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin kenti açıklarında Haziran 2023'te yaşanan ve 82 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciasının 3'üncü yıl dönümü nedeniyle başkent Atina'da eylem düzenlendi.

Irkçılık ve Faşizme Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) isimli sivil toplum kuruluşu ile çeşitli sol örgütlerin çağrısı üzerine, başkent Atina'daki Omonya Meydanı'nda toplanan eylemciler, Haziran 2023'te Navarin'de göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenleri andı.

Eylemciler, göçmenlere destek veren ve ırkçılığa tepki gösteren sloganlar atarak Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na kadar yürüdü.

KEERFA yetkilileri, burada yaptıkları açıklamada, söz konusu faciada yaklaşık 650 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek benzer faciaların yaşanmaması için tedbir alınmasını talep etti.

Eyleme Filistin bayraklarıyla katılanlar ise "Filistin'e özgürlük" sloganları attı ve Filistin'e destek mesajları verdi.

Yunanistan açıklarındaki facia

Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda, 14 Haziran 2023'te düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Göçmen Faciasının 3. Yıl Dönümü Eylemi - Son Dakika

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