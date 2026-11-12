Yunanistan'da kızına fazla puan iddiasıyla Kalkınma Bakan Yardımcısı istifa etti - Son Dakika
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Yunanistan'da kızına fazla puan iddiasıyla Kalkınma Bakan Yardımcısı istifa etti

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Yunanistan'da Kalkınma Bakan Yardımcısı Lazaros Çavdaridis, kızının üniversite sınavında fazladan puan almasına yönelik usulsüzlük iddiaları nedeniyle istifa etti. Başbakanlık Çavdaridis'in açıklamalarını yeterli bulmazken Başbakan Kiryakos Miçotakis istifayı onayladı.

Yunanistan'da kızının üniversite sınavında fazladan puan alması için usulsüzlük yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Kalkınma Bakan Yardımcısı Lazaros Çavdaridis görevinden istifa etti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre Çavdaridis'in, kızını oynamadığı halde hentbol takımına yazdırarak üniversite sınavında fazladan puan almasını sağladığına yönelik iddialar, Başbakanlık tarafından değerlendirildi ve Çavdaridis'in açıklamaları yeterli bulunmadı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kızının edindiği fazla puan hakkını kullanmadan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bir üniversiteye yazıldığına ilişkin açıklama yapan Çavdaridis'in istifasını onayladı.

Kaynak: AA
Kiryakos MiçotakisBaşbakanlıkYunanistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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