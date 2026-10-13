Yunanistan'da öğrenciler yaşam maliyetini protesto için Atina'da 40 çadır kurdu - Son Dakika
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Yunanistan'da öğrenciler yaşam maliyetini protesto için Atina'da 40 çadır kurdu

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Yunanistan'da öğrenci örgütlerinin çağrısıyla Atina'da toplanan öğrenciler, artan yaşam maliyetlerine dikkati çekmek için Parlamento binasının karşısına yaklaşık 40 çadır kurdu. Öğrenciler, yükselen eğitim ve barınma masraflarına işaret ederek hükümetten destek istedi.

Yunanistan'da öğrenciler, artan yaşam maliyetleri nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkati çekmek için başkent Atina'daki Parlamento binasının karşısında çadır kurma eylemi yaptı.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda öğrenci örgütlerinin çağrısıyla toplanan öğrenciler, Parlamento binasının karşısına yaklaşık 40 çadır kurdu.

Öğrenciler, artan yaşam maliyetleri nedeniyle yükselen eğitim masraflarına ve kiraların yükselmesiyle birlikte çoğu öğrencinin yaşadığı barınma sıkıntısına dikkati çekti.

Hükümetten yaşanan ekonomik sorunlar için destek isteyen öğrenciler, özellikle Atina, Selanik gibi turizmin yoğun olduğu kentlerde ev bulmanın öğrenciler için gitgide zorlaştığını vurguladı.

Öğrenciler, elektrik, gıda ve ulaşım masraflarının da arttığına işaret ederek, Fransa'daki öğrenci eylemlerine atıfla, üzerinde Fransızca "Okumak mı, hayatta kalmak mı?" yazılı pankart açtı.

Kaynak: AA
YunanistanParlamentoEkonomiGüncelAtinaDünyaSon Dakika

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