Yunanistan'da orman yangınını çıkaran öğretim üyesi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'da orman yangınını çıkaran öğretim üyesi tutuklandı

Yunanistan'ın Vari bölgesinde çıkan orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 66 yaşındaki öğretim üyesi tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen öğretim üyesi, dört ayrı yangının çıkmasından suçlu bulunarak tutuklandı.

08.08.2024 17:51
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Yunanistan'ın Vari bölgesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan 66 yaşındaki öğretim üyesinin tutuklandığı bildirildi.

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre, Atina'daki Pantion Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Doç. Dr. olarak görev yapan öğretim üyesi, yangın çıkarması ve olay yerinden uzaklaşmasını net bir şekilde gösteren görüntüler üzerine 5 Ağustos'ta gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 66 yaşındaki öğretim üyesi, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde Varis bölgesindeki yangın dahil dört ayrı yangının çıkmasından suçlu bulunarak tutuklandı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, ülkenin Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarında rolleri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin "davranışlarının bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA

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