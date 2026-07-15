Yunanistan\'da Otizmli Genç için Eylem

Yunanistan'da "dur" ihtarına uymadığı için polisin silahla ateş ederek öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi başkent Atina'da eylem düzenledi.

Mora Yarımadası'nın Argos ilinde geçen hafta polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle silahla ateş ettiği ve ölümüne yol açtığı 20 yaşındaki otizmli genç için birçok sol parti, sivil toplum kuruluşu ve öğrenci birliği eylem çağrısı yaptı.

Eylem için Atina'nın merkezinde toplanan binlerce kişi, Sintagma'daki Parlamento binasına yürüdü.

Eylemciler polis şiddetinin durmasını ve ölen genç için adaletin tesis edilmesini talep etti.

Argos'ta 8 Temmuz'da devriye ekibinin "dur" ihtarına uymayan ve bunun üzerine araçtan inen genç koşarak kaçmak istemiş, polisler ateş açarak genci başından ağır yaralamıştı. Gencin otizmli olduğu ortaya çıkmıştı.

Genç, tedavi olduğu hastanede 12 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.