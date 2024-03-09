Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yeni yasa tasarısı onaylandı

Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yeni yasa tasarısı parlamentoda onaylandı.
Ülkede özel üniversitelerin açılmasını izin verecek yasa tasarısı, 9 haftadır tasarıya karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlere rağmen 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyu ile kabul edildi.
Yasa tasarısına iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 158 milletvekili ve bir bağımsız milletvekili destek verdi.
Oylamaya 299 milletvekili katılırken, milletvekillerinin 129'u yasa tasarısına "hayır" dedi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
Bugün yasa tasarısına karşı başkent Atina'da düzenlenen eylemde, binlerce kişi tasarının geri çekilmesini istemişti.
Parlamento binası önünde polisle eylemciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralanmıştı.
Eylemciler, polise molotofkokteyli atarken, polis biber gazı ile karşılık vermişti.
Yunanistan'da bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.
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