Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Tempi Tren Kazası Davası Başlıyor

22.03.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

57 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada 36 sanık yargılanacak. Duruşma yarın başlıyor.

Yunanistan'da, 2023'te 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasına ilişkin dava yarın görülmeye başlanacak.

Yerel basında çıkan haberlerde, davanın ilk duruşmasının yarın Tesalya Üniversitesi yerleşkesinde özel olarak hazırlanan salonda görüleceği, "büyük toplumsal yankı uyandıran" kazaya ilişkin davada 36 sanığın yargılanacağı ifade edildi.

Sanıklar arasında Larisa'daki tren istasyonu görevlileri, demir yolu işletmesi OSE ve ERGOSE ile Hellenic Train yöneticileri ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin bulunduğu belirtildi.

Sanıkların büyük bölümünün "ulaşım güvenliğini tehlikeye atma" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlamalarıyla yargılanacağı aktarılan haberlerde, duruşmaların uzun sürebileceği kaydedildi.

Yunanistan'ın Larissa ili yakınlarındaki Tempi'de Şubat 2023'te aynı ray hattı üzerinde ters yönlerde ilerleyen iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 14:01:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.