Yunanistan'da tren kazasının yıl dönümü anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Yunanistan'da tren kazasının yıl dönümü anma etkinliği düzenlendi

Yunanistan'ın Tembi bölgesinde geçen yıl meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Kazanın yaşandığı noktada toplanan hayatını kaybedenlerin yakınları tren yoluna çiçek bıraktı. Kazada hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunduğu anma etkinliğinde, kaza kurbanları için üzerinde isimleri yazan mumlar yakıldı. Kazada hayatını kaybeden bir kişinin babası adalet talep ederek, suçluların yargılanmasını istedi. Ülke genelinde ise kazada hayatını kaybeden 57 kişi için kilise çanları 57 kez çaldı.

28.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:05
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Yunanistan'ın Tembi bölgesinde, geçen yıl meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Yunan basınındaki haberlere göre, kazanın yaşandığı noktada toplanan hayatını kaybedenlerin yakınları tren yoluna çiçek bıraktı.

Kazada yaşamını yitirenlerin isimlerinin tek tek okunduğu anma etkinliğinde, kaza kurbanları için üzerinde isimleri yazan mumlar yakıldı.

Tren kazasında hayatını kaybeden bir kişinin babası, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adalet istiyorum. Çocuğumu elimden aldılar. Suçluların yargılanmasını talep ediyorum." dedi.

Sonuna kadar mücadele edeceklerini aktaran acılı baba, bu trajedinin kaza değil cinayet olduğunu ifade etti.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 57 kişi için ülke genelinde kilise çanları 57 kez çaldı.

Tembi'de, 28 Şubat 2023'te yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada, 57 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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