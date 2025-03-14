ATİNA, 14 Mart (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Yunan Parlamentosu'nda düzenlenen yemin töreninde ayakta alkışlanan Konstantinos Tasulas (en sağda, önde), 13 Mart 2025.
Tasulas perşembe günü yemin ederek Yunanistan Cumhurbaşkanı olarak 5 yıllık görev sürecine başladı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da Yeni Cumhurbaşkanı Tasulas Göreve başladı - Son Dakika
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