Yunanistan'dan Göçmen İadeleri İçin Yeni Tasarı

Yunanistan ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin geri gönderilme süreçlerine ilişkin bir yasa tasarısını kamunun tartışmasına açtı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesi süreci ve çerçevesinin düzenlenmesi" başlıklı yasa tasarısının bugün itibarıyla bakanlık tarafından kamu tartışma sürecine açıldığı bildirildi.

Yasanın amacının düzensiz göçe karşı mücadelede ülkenin elini güçlendirmek olduğu ifade edildi.

Yasa tasarısına göre, iltica başvurusu reddedilenlere ülkeyi terk etmesi için verilen süre 25 günden 14'e düşürülüyor. Bu kişilerin ülkeye tekrar girişine getirilen yasak ise 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.

Kendi istekleriyle ülkeyi terk etmeyi kabul etmeyenler için ise 3 yıl hapis ve 10 bin avro para cezası öngörülüyor ve cezanın ertelenmesine imkan tanınmıyor.

Yasa tasarısı kamuoyunda tartışıldıktan sonra meclisin gündemine gelecek.