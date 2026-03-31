Yunanistan'dan Türkler için Ekspres Vize Uzatması - Son Dakika
Yunanistan'dan Türkler için Ekspres Vize Uzatması

31.03.2026 13:21
Yunanistan, Türk vatandaşlarına 12 Ege Adası için ekspres vize uygulamasını bir yıl uzattı.

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına, 12 Ege Adası için "ekspres vize" uygulamasını bir yıl daha uzatmaya karar verdiği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda Türk vatandaşlarına ve onların ailelerine Ege Adaları'nda vize kolaylığı sağlanan uygulamanın bugünden itibaren bir yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

Ekspres vize uygulamasının İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek adalarında geçerli olacağı kaydedildi.

Yunanistan ekspres vize uygulamasını Nisan 2024'te başlatmış, daha sonra uygulamanın geçerli olduğu ada sayısını önce 10'a, ardından 12'ye çıkarmıştı. Uygulama, Mart 2025'te de bir yıl süreyle uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan Türkler için Ekspres Vize Uzatması - Son Dakika

SON DAKİKA: Yunanistan'dan Türkler için Ekspres Vize Uzatması - Son Dakika
