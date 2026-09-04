Yunanistan'ın Attika ve Etoloakarnania bölgelerinde otluk yangınlar sürüyor - Son Dakika
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Yunanistan'ın Attika ve Etoloakarnania bölgelerinde otluk yangınlar sürüyor

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Yunanistan'ın Attika bölgesindeki Anavissos kasabası ile Etoloakarnania bölgesindeki Lesini köyünde otluk alanlarda yangın çıktı. Anavissos'ta 75 itfaiyeci ve 19 araçla müdahale edilirken, Lesini'de 28 itfaiyeci ve 7 araçla söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'ın Attika bölgesine bağlı Anavissos kasabasında ve Etoloakarnania bölgesine bağlı Lesini köyünde yangın çıktı.

Yunan basınında çıkan haberlerde, Attika bölgesindeki Anavissos kasabasında otluk alanda çıkan yangına 75 itfaiyeci, 3 yaya ekip ve 19 araçla müdahale edildiği belirtildi.

Haberlerde, söndürme çalışmalarına havadan 2 uçak ve 2 helikopterin katıldığı, belediyenin de su tankerleriyle çalışmalara destek verdiği ifade edildi.

Yangının ilk belirlemelere göre bir otomobilde başlayarak çevredeki otluk alana sıçradığı, bölgede yangın riskinin "çok yüksek" seviyede olduğu aktarıldı.

Haberlerde ayrıca, yangının seyrinin dron ile termal ve optik kameralar üzerinden takip edildiği, çıkış nedeninin araştırılması için ilgili soruşturma ekibinin görevlendirildiğini kaydedildi.

Öte yandan, Batı Yunanistan'daki Etoloakarnania bölgesine bağlı Lesini köyünde otluk alanda yangın çıktığı, alevlere 28 itfaiyeci, 1 yaya ekip ve 7 araçla müdahale edildiği belirtildi.

Haberlerde, söndürme çalışmalarına 6 uçak ve 1 helikopterin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Attika ve Etoloakarnania bölgelerinde otluk yangınlar sürüyor - Son Dakika

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