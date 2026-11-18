Yunanistan İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (EEDA), Yunanistan'ın da dahil olduğu 5 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin iltica başvuruları reddedilen kişileri Ruanda'ya gönderme planının endişe verici olduğunu bildirdi.

EEDA, Avusturya, Almanya, Danimarka, Yunanistan ve Hollanda'nın, 16 Kasım'da Viyana'da açıkladıkları, iltica başvuruları reddedilen ve ülkelerine geri gönderilemeyen kişilerin, Ruanda'da kurulacak ortak bir merkeze gönderilmesi planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, geri gönderme prosedürlerinin tutarlı bir göç politikasının meşru unsuru olduğu belirtilerek, "Öte yandan geri dönüşlerin, kişilerin önceden hiçbir bağı olmayan üçüncü ülkelere yönlendirilmesi, Avrupa'nın geri dönüş politikasında önemli bir değişim örneğidir, temel hak ve hesap verebilirlik konularında ciddi endişeler doğurmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) tüzüğünün, üçüncü ülkelere dönüşe belli önkoşullar ve güvenceler altında olanak tanıdığı hatırlatılarak, tüzük gereği ilgili ülkelerin asgari insan haklarının korunmasına dikkat etmesi ve durumun beraberinde getirdiği gereklilikleri göz önünde bulundurması gerektiği vurgulandı.

Ruanda örneğinde buna ilişkin endişelerin ön plana çıktığı aktarılan açıklamada, İngiltere'nin daha önce yaptığı benzer bir girişiminin böylesi bir durumun yaratabileceği ciddi tehlikeleri gözler önüne serdiği dile getirildi.

Açıklamada, "Göç yönetimi, bireyleri 'bir ülkeden diğerine taşınacak nesneler' olarak ele alamaz. İnsan onuruna saygı, her türlü geri göndermede ilgili bireyin kişisel koşullarının ve söz konusu naklin birey için doğuracağı sonuçların dikkate alınması gereklidir." değerlendirmesinde bulunuldu.