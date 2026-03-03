Yunanistan, Kıbrıs'a Askeri Destek Gönderiyor

(ANKARA) - Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin, "Yunanistan burada ve kriz boyunca burada olmaya devam edecek. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin savunmasına mümkün olan her şekilde katkı sağlayacaktır. Böylece Ada'daki tüm yasal sakinler korunacak ve her türlü tehdit ile olası yasa dışı eylemler engellenecektir" dedi. Dendias, dört F-16 savaş uçağının halihazırda Güney Kıbrıs'ta bulunduğunu ve iki fırkateynin de Ada'ya doğru ilerlediğini belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüşen Dendias, Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile de bir araya geldi. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Dendias, Rum mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yunanistan ve Yunan toplumu için Kıbrıs'ın uzak olmadığını defalarca belirttiğini ifade ederek, "Bugün de Yunan hükümeti Kıbrıs'ın yakın olduğunu göstermektedir. Yunanistan burada ve kriz boyunca burada olmaya devam edecek. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin savunmasına mümkün olan her şekilde katkı sağlayacaktır. Böylece Ada'daki tüm yasal sakinler korunacak ve her türlü tehdit ile olası yasa dışı eylemler engellenecektir" diye konuştu.

Kıbrıs'ın İran'a yönelik saldırılara katılmadığını dile getiren Dendias, "Dolayısıyla, çatışmalara katılmayan ülkelerin herhangi bir şekilde hedef alınmasına izin verilemeyeceğini vurguluyoruz" dedi.

Dendias, Yunanistan Hükümet Dış ve Savunma İşleri Konseyi kararıyla dört F-16 savaş uçağının halihazırda Güney Kıbrıs'ta bulunduğunu ve iki fırkateynin de Ada'ya doğru ilerlediğini belirtti.

"Savunmamızı güçlendirmek için iki fırkateyn ve dört F-16 gönderdiği için minnettarlığımı dile getirmek istiyorum"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas da "Ulusal konularda Yunanistan, bizim için tartışmasız en önemli ortak ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm alanlarda en güçlü dayanağıdır. Bu gerçeği kabul ederek, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile çok yakın bir işbirliği geliştirdik ve günlük olarak istişarelerde bulunuyoruz. Yunanistan hükümetine, ülkemizin şu anda karşı karşıya olduğu zorluklar ve tehditler karşısında savunmamızı güçlendirmek için iki fırkateyn ve dört F-16 gönderdiği için minnettarlığımı dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.