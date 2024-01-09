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Yunanistan ve ABD Ortak Askeri Eğitime Başladı - Son Dakika
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Yunanistan ve ABD Ortak Askeri Eğitime Başladı

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Magnesia ve Pieria bölgelerindeki Gerçek Atışlı Tatbikat ile Saha Eğitim Tatbikatı, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Özel Harp Komutanlığı ve ABD'den 26. Deniz Seferi Birimi personelinin katılımıyla başladı. Eğitim, amfibi ve özel harekat unsurlarının incelenmesini amaçlamaktadır ve 17 Ocak'ta sona erecektir.

Yunanistan ve ABD Ortak Askeri Eğitime Başladı
09.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:12
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Yunanistan ve ABD askerlerinin ortak askeri eğitim başlattıkları bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin askeri işbirliği kapsamında Yunanistan'ın Magnesia ve Pieria bölgelerindeki Gerçek Atışlı Tatbikat ile Saha Eğitim Tatbikatı'nın dün başladığı ifade edildi.

Açıklamada, eğitime Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve araçları ile Yunanistan Genelkurmay Başkanlığına bağlı Özel Harp Komutanlığı ve ABD'den 26. Deniz Seferi Birimi personelinin katıldığı belirtildi.

Amfibi ve Özel Harekat unsurlarının incelenmesinin amaçlandığı eğitimin 17 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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