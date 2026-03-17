Yunanistan ve İngiltere Savunma Görüşmesi
Yunanistan ve İngiltere Savunma Görüşmesi

17.03.2026 17:59
Dendias ve Healey, Doğu Akdeniz ve savunma işbirliği üzerine görüştü.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile İngiltere'de bir araya geldi.

Dendias'ın İngiltere ziyareti vesilesiyle gerçekleşen görüşmede, Doğu Akdeniz, İran, Orta Doğu, Lübnan ve Ukrayna'ya ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

İngiltere ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin derinleştirilmesini de ele alan iki Bakan, özellikle Yunanistan'ın 2030 silahlanma hedefleri çerçevesinde insansız hava araçları (İHA) savunma sistemleri kullanımı ve inovasyon konusunda işbirliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dendias, görüşmenin ardından bir gazetecinin, Hürmüz Boğazı'na Yunanistan'ın gemi gönderme ihtimali olup olmadığına ilişkin sorusuna, "Bölgedeki durum şu an öyle ki böylesi bir olasılığın olduğunu hiç sanmıyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
