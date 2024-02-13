Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Adliye Sarayı\'na gönderilen patlayıcı madde içeren zarf endişesi

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Yunanistan Yüksek Mahkemesi yetkilileri, dün, Selanik kentindeki Adliye Sarayı'na gönderilen, içinde patlayıcı madde bulunan zarf ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Konuyla ilgili yetkililer tarafından yayımlanan açıklamada, "Yargı yetkililerinin hedef alınması üzerine derin üzüntü ve endişelerimizi ifade ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki adliye binalarına gelen zarfların içindekilerinin tespit edilmesi için elektronik kontrol sistemlerinin kurulması ve işletilmesinin gerektiği vurgulanan açıklamada, bu çalışmanın vatandaşların adli hizmetlere sorunsuz erişimine de katkı sağlayacağı belirtildi.

Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis de katıldığı televizyon programında, Selanik Adalet Sarayı'ndaki güvenlik açığının ciddi olduğunu kabul ederek, denetimlerde sorun olduğunu kaydetti.

Zarf içindeki patlayıcı maddenin mahkeme başkanının ofisine kadar ulaşmasının denetimlerde sorunu gösterdiğini vurgulayan Floridis, Adliye Sarayı'ndaki güvenlik sisteminin tamamının yeniden gözden geçirildiğini ifade etti.

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Adliye Sarayı'na dün gönderilen, içinde patlayıcı madde bulunan zarf, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edilmişti.

Haberlerde, içinde öldürücü miktarda patlayıcı bulunan zarfın, açılmasıyla patlayacak biçimde hazırlandığı aktarılmıştı.