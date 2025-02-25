Yunnan'ın Kahve İhracatı 2024'te Yüzde 358 Artış Gösterdi

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KUNMİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaleti 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 358 artışla 32.500 ton kahve ihraç etti.

Kunming'deki gümrük yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, eyalette üretilen kahveler Hollanda, Almanya, ABD ve Vietnam'ın da aralarında bulunduğu 29 ülke ve bölgeye kahve ihraç edildi.

Kunming Gümrüğü eyaletin kahve ihracatını artırmak için denetim, numune alma ve karantina prosedürlerini kolaylaştırdı ve kahve ihracatçılarına yönelik hizmetleri geliştirdi.

Eyalet tarım ve kırsal işler dairesinden alınan verilere göre 2023 yılında Yunnan'daki kahve ekim alanı yaklaşık 80.000 hektara ulaşırken, çiğ kahve çekirdeği üretimi ise 146.000 tona yükseldi.

130 yılı aşkın üretim geçmişiyle Çin kahve sektörüne öncülük eden Yunnan eyaleti, ülkenin toplam kahve üretiminin yüzde 98'ini karşılıyor.