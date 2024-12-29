Yunus Emre Enstitüsü 2024'te Kültürel Diplomasiye Devam Ediyor

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2024'te, Türk dilini ve kültürünü dünya genelinde tanıtma ve yayma misyonu kapsamında 68 ülkede, 92 ofisle yaklaşık 91 bin kişiye Türkçe öğretti.

AA muhabiri, YEE'nin 2024 çalışmalarını derledi.

YEE, 2024'te de Türk dilini ve kültürünü dünya genelinde tanıtma ve yayma misyonunu kararlılıkla sürdürdü.

Bu yıl 4 yeni ülkede açılan 4 kültür merkezi ile faaliyetlerini daha da genişleterek toplamda 6 bölgedeki 68 ülkede, 92 kültür merkeziyle kültürel diplomasi çalışmalarına devam eden YEE, 2024 boyunca, yüz yüze ve çevrim içi yürütülen Türkçe kurslarında yaklaşık 40 bin kursiyere Türkçe dil eğitimi verdi.

YEE, yetişkinlerin yanı sıra çocuklara da Türkçe öğretmeyi hedefleyerek farklı ülkelerdeki okullarda Türkçenin seçmeli veya zorunlu yabancı dil olarak okutulmasına yönelik çalışmalarını "Tercihim Türkçe Projesi" ile yürüttü.

Bu proje kapsamında 2024'te yaklaşık 41 bin öğrencinin Türkçe öğrenmesini sağlayan Enstitü, yurt dışında Türkçeyi farklı iklimlerde yayacak Türkologları yetiştiren Türkoloji bölümlerini "Türkoloji Projesi" ile destekledi.

Enstitü, bu yıl "Türkoloji Projesi" kapsamında da yaklaşık 10 bin öğrenciye Türkçe öğretilmesini sağladı.

YEE tarafından 2024'te dünyanın farklı noktalarında 1000'den fazla kültürel etkinlik düzenlendi.

"Anadolu'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi"

Paneller, sergiler, tiyatro gösterileri, konserler ve diğer kültürel faaliyetlerle Türk kültürünü geniş bir katılımcı kitlesine tanıtan YEE, Türk kültürel zenginliğinin evrensel bir değer olarak kabul görmesine katkı sağladı.

YEE, 2024'ün sonlarında ise Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ilk, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ise ikinci kültür merkezinin açılışlarını yaptı.

Enstitü, Anadolu'nun büyüleyici ezgilerini cazın evrensel diliyle buluşturan "Anadolu'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi" ile Balkanlar'da 6 ülke 11 şehirde sanatseverleri buluşturdu.

"Türkiye dostu insan sayısı artıyor"

YEE Başkanı Abdurrahman Aliy de kurumun faaliyetlerine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Göreve başladığı günden itibaren YEE'nin "temel misyonu olan" Türk dilinin yaygınlaştırılması ve Türk kültürünün geniş kitlelere ulaştırılması şiarını yerine getirme amacıyla gayretle çalıştıklarına işaret eden Aliy, "Hem yurt içinde hem yurt dışı merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimiz gösterilen çaba noktasında büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Aliy, Enstitünün 2009'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açılan ilk kültür merkeziyle birlikte, 15 yıldır Türkiye'nin kültürel mirasını geniş bir coğrafyada paylaştığını vurgulayarak, "Bu mirasın paylaşılması vesilesiyle dünya genelinde Türkiye dostu insan sayısının günbegün artmakta olduğuna yakinen şahitlik etmekteyiz. 'Türkoloji' ve 'Tercihim Türkçe' projemiz kapsamında Türkçenin, farklı ülkelerin ders müfredatlarına girmesi ve bu derslere gençlerimizin yoğun ilgi göstermesi kurulan dostlukların en somut göstergelerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra yurt dışı kültür merkezlerinde mimariden tiyatroya, sinemadan edebiyata kültür sanat alanında icra edilen birçok çalışmanın toplumların farklı kesimleri tarafından teveccühle karşılanmasının önemine değinen Aliy, bunun kültürel etkileşimin geniş bir kitleye ulaştığını ifade ettiğini aktardı.

Aliy, söz konusu etkileşimin 2024'te Türkiye'de hayata geçirilen faaliyetlerde de kendini gösterdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Özellikle Türk-Macar Kültür Yılı ve Türkiye- Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz kültürel etkinliklerimiz halkımız tarafından yoğun ilgiyle takip edilmiştir. Ayrıca bu yıl Enstitümüz, yabancı dil testlerinin ölçme-değerlendirme sahasında büyük bir öneme haiz olan Avrupa Dil Sınavı Geliştiricileri Birliği organizasyonuna İstanbul'da ev sahipliği yapmıştır. Oxford ve Georgetown gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin katılım gösterdiği bu etkinliğimizde değerli katılımcılarımızın etkinlik sonunda özellikle Türk misafirperverliğine vurgu yapması ve bu işbirliğinin farklı faaliyetlerle de pekiştirilmesini talep etmesi kurduğumuz bu gönül bağının farklı bir yönünü yansıtmaktadır."

2024'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ilk Türk kültür merkezini açmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Aliy, kurumun dünyanın farklı bölgelerinde açılmasına dair alınan taleplerin, Enstitünün kültürel diplomasi platformundaki etkin rolünü gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Aliy, YEE'nin 2025'teki hedeflerinin, Yunus Emre'nin tüm insanlığı kucaklayıcı perspektifiyle daha çok kalbe dokunarak Türk dili, kültürü ve Türkiye dostu mevcut birey sayısını daha da artırmak olduğunun altını çizdi.