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Yunus Emre Enstitüsü, Tunus'ta yapay zeka atölyesi düzenledi - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü, Tunus'ta yapay zeka atölyesi düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 'Tanışkan Projesi' kapsamında Tunus'ta yapay zeka atölyesi düzenledi. Atölyeye, Tunuslu gençler, YEE kursiyerleri ve Türk öğrenciler katıldı. Proje, yapay zeka ile tanışmayı ve farklı kültürlerin tanışmasını amaçlıyor. YEE, projelerle kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü, Tunus\'ta yapay zeka atölyesi düzenledi
07.01.2024 - 18:26,
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Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yapay zeka ve NFT gibi çağdaş teknolojileri kullanarak sanat eserleri üretebilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Tanışkan Projesi" kapsamında Tunus'ta atölye çalışması gerçekleştirildi.

Tunus YEE Merkezinde düzenlenen "Tanışkan Projesi" atölyesine, teknolojiye meraklı Tunuslu gençler, YEE kursiyerleri ve Türk öğrenciler katıldı.

YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "YEE olarak kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri önemsiyoruz. Yunus Emre'nin 'gelin tanış olalım' felsefesini şiar edinmiş Tanışkan Projesi kapsamında yapay zeka atölyesine ev sahipliği yapıyoruz. Kursiyerlerimizin doğrudan faydalandığı bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin bilgi veren Tanışkan Projesi Koordinatörü Cansu Yalçıner, "Tanışkan Projesi kapsamında 7 ülkede yapay zekayı tanıtma atölyeleri gerçekleştirdik. Türkiye'de de 3 farklı yerde atölye çalışmalarını hayata geçirdik. Projenin amacı Yunus Emre'nin 'gelin tanış olalım' felsefesine atıfla yapay zeka ile tanışmaya aracı olmak. Gençleri yapay zeka ile tanıştırırken biz de farklı kültürler ile tanışıyoruz, bu şekilde Türkçenin de yaygınlaşmasına destek oluyoruz." dedi.

Atölyede, yapay zekayla tanışma ve yapay zeka ile iletişim kurma yollarını katılımcılara uygulamalı olarak gösterdiklerini belirten Yalçıner, yurt dışında düzenledikleri atölyelerde kültürel değişime katkı sunduklarını ve gençlerin teknolojiye ayak uydurmalarına destek verdiklerini aktardı.

"Hedefimiz Yunus Emre şiirlerinin yapay zeka ile çıkardığımız görsellerini kitaplaştırmak"

Tunus'taki atölyeye gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirten projeyi uygulayan ekipte yer alan Alper Kerpiççi ise "Tanışkan Projesi, aslında yapay zekayla tanışma atölyesi zaten bu yüzden projenin adı tanışkan. Bildiğiniz gibi teknoloji çok hızlı gelişiyor ve dünya yeni bir eksene doğru ilerliyor biz de burada, metinden metin üreten ve metinden görseller üreten yapay zekayı anlatıyoruz. Atölyenin devamında, her YEE merkezi için seçtiğimiz bir şiirin görselini çıkarıyoruz. Şu an 7'nci ülkede bu atölyeyi gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz projenin sonunda Yunus Emre şiirlerinin yapay zeka ile çıkardığımız görsellerini kitaplaştırmak." ifadelerini kullandı.

Atölye çalışmasına katılan 15 yaşındaki lise öğrencisi Nada bin Hac Naser, ilk defa düzenlenen atölyede yapay zeka ile tanıştığını belirterek, "Yapay zekanın anlatıldığı atölye çalışması benim için çok önemli bir tecrübe oldu. Farklı insanlarla tanışma ve yeni bilgiler edinme fırsatı bulduğum atölyede, yapay zekayı nasıl kullanacağımı ve ileriki süreçte nasıl faydalanacağımı öğrendim." dedi.

Tunus'ta 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren YEE, Türkçe eğitimin yanı sıra birçok kültürel ve sanatsal faaliyete de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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